مصر.. منظمات حقوقية توثق ضعف الإقبال وانتهاكات بالانتخابات

الانتخابات البرلمانية في مصر- أرشيف

أصدر التحالف المصري لمراقبة الانتخابات في مصر، بيانه الأول عن متابعة نتائج جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية، أكد فيه تأخر فتح اللجان وضعف إقبال الناخبين وخرق الضوابط الانتخابية.

ورصد التحالف العديد من الانتهاكات، مثل تأخر فتح باب اللجان والرشاوى الانتخابية ومنع وكلاء المرشحين من دخول اللجان، وتوجيه الناخبين والتجاوزات في الدعاية الانتخابية.

ووثق التحالف تأخر فتح عشرات اللجان في محافظات أسيوط والجيزة والمنيا والوادي الجديد.

وشهدت محافظة المنيا توجيه الناخبين لصالح مرشحي حزب المصريين الاحرار في العديد من اللجان، بالإضافة إلى مرشحين مستقلين.

وفي محافظة بني سويف والجيزة، رفض القضاة المشرفون على عدة لجان السماح بدخول الموكلين عن المرشحين كافة داخل اللجان وأثبات توكيلاتهم.

وأبطلت قوات الأمن عبوة ناسفة بجوار مدرسة الرحمانية بنين بمركز الرجمانية بمحافظة البحيرة.

يذكر أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات يضم 128 منظمة حقوقية وتنموية موزعة على 26 محافظة بشمال وجنوب مصر, ومن بين أعضائه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز المصري لحقوق المرأة والمؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، للمرحلة الأولى، في 14 محافظة، بمنافسة 418 مرشحا، على 209 مقاعد، بـ99 دائرة انتخابية.

وتجرى الانتخابات بمحافظات أسوان وأسيوط والإسكندرية والأقصر والبحر الأحمر والبحيرة والجيزة والفيوم والمنيا والوادي الجديد وبني سويف وسوهاج وقنا ومطروح.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات كانت قد أعلنت عن فوز 4 مرشحين فقط من أصل 2548 مرشحا في النظام الفردي في نتائج المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية التي جرت يومي 17 و18 أكتوبر.

وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات أجريت الأسبوع الماضي وسط إقبال ضعيف. وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة بلغت 26.56 %.