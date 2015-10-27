مصر: حملة تضامن مع علاء عبد الفتاح بعد مرور عام على سجنه

جانب من حملة التضامن مع علاء عبد الفتاح – مواقع التواصل

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الحقوقيين والإعلاميين حملة تضامنية على موقعي فيس بوك وتويتر مع الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح تزامنا مع مرور عام على سجنه في القضية المعروفة إعلامياً بـ" أحداث مجلس الشورى"، وغردوا على هاشتاج Free Alaa#.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكما بسجن علاء عبد الفتاح خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بعد اتهامه بـ"انتهاك" قانون التظاهر الذي يحظر تنظيم أي احتجاج دون الحصول على موافقة حكومية.

وكتب الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: " علاء عبدالفتاح كمل سنة سجن اليوم وهو وأحمد عبد الرحمن وباقي زملائه ..اكتبوا عن علاء عبدالفتاح ، افتكروا المسجون ، والعنوا السجان".

وغرد الإعلامي باسم يوسف عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر": "سنة في السجن وغيره كتير قوي"، كما غير صورته الشخصية إلى صورة علاء عبد الفتاح FreeAlaa#.

وكتبت الناشطة السياسية سناء سيف شقيقة علاء عبد الفتاح: " النهارده علاء كمل سنة متواصلة جوا وقبلها 8 شهور متقطعين، سلفوه التايم لاين بتاعكم يوم، خلوه يبقى موجود معانا النهارده".

وكتب الروائي والأديب المصري علاء الأسواني في تدوينة على حسابه الشخصي على تويتر باللغتين العربية والإنجليزية: "كيف للرئيس السيسي أن يتحدث عن الديمقراطية بينما لا يزال علاء عبد الفتاح وزملاؤه في السجون لأنهم يريدون مصر حرة".

وكتب الممثل المصري محمد عطية: "مش قادر أفهم إزاي بني آدم يرضى على نفسه تبقى شغلته يقفل باب سجن هو نفسه معترف إن أغلب اللي فيه مظاليم (علاء عبد الفتاح )".



وكتب الناشط السياسي عبد الرحمن منصور: "فيَّ كل العلل .. ولكني لست خائناً. ارتكبت الجبن والأنانية، تسرعت كثيراً وتهورت أحياناً، وتكبرت وتخاذلت ولكني أبداً لم أخن .. لن أخون الثورة باليأس ولا بالأمل .. هذا وعد" #‎FreeAlaa

وكتب الإعلامي وائل جمال: "تغيب عنا الآخرة لكننا نعرف مصير الشهداء، ولكن أغلب شهدائنا فقراء، أسوأ ما في الفقر ليس الحاجة وإنما الإحساس بانعدام الإرادة، فمصيري ليس بيدي، ألهمت الثورة فقراءنا وأقنعتهم أن مصير كل منهم بيده، #‎FreeAlaa ".