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مسيرة نسائية للجبهة الديمقراطية أمام مقرالأمم المتحدة بـ"غزة

27/10/2015

نظم اتحاد العمل النسوي بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مسيرة نسائية انطلقت من أمام مقر الأمم المتحدة في قطاع غزة باتجاه مقر الصليب الأحمر نصرة للقدس والأقصى.

ونددت قيادية بالجبهة خلال كلمتها بالانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والقدس، وطالبت جماهير الشعب الفلسطيني بتوسيع الانتفاضة واستمرار التحركات، وتفعيل مقاطعة البضائع الإسرائيلية وإنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة.  

ودعت الجبهة في بيانها الولايات المتحدة بأن تعيد النظر في سياستها الخارجية تجاه القصية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما دعت الأمم المتحدة إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

ودعت المجتمع الدولي للتصدي لسياسة هدم المنازل واعتبارها جريمة حرب، وطالبت منظمة التحرير الفلسطينية بتقديم شكاوى لمحكمة الجنايات الدولية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بما فيها الاعدامات بدم بارد ضد الفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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