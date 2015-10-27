مسئول أمني ألماني: الشرطة لن تخلع أحذيتها قبل تفتيش المساجد

أعلن رالف ييجر وزير داخلية ولاية شمال الراين وستفاليا بألمانيا أن الشرطة لن تخلع أحذيتها عند تنفيذها عمليات مداهمة أو تفتيش داخل المساجد.

جاء ذلك خلال رد من الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي التي تمثل المعارضة داخل برلمان أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان.

وقال الوزير المحلي إن أفراد الشرطة سيبقون على أحذيتهم خلال عمليات التفتيش داخل المساجد مضيفا أن "تأمين أفراد شرطة الولاية له الأولوية بصورة مبدئية قبل الحرية الدينية" على حد وصفه.

وكان سبب الاستجواب الذي تقدمت به المعارضة من الحزب المسيحي، هو عملية قامت بها الشرطة الشهر الماضي في العاصمة برلين لتفتيش مسجد ينتمي إلى جماعة إسلامية وكان أفراد الشرطة ملثمين ويرتدون القمصان الواقية من الرصاص لكنهم خلعوا أحذيتهم و دخلوا المسجد بالجوارب اتباعا للافتة عند مدخل المسجد تناشد الداخلين بخلع أحذيتهم عند الدخول.