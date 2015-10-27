محكمة مصرية توقف قرار منع محمد جبريل من السفر

الداعية الإسلامي المصري، محمل جبريل – أرشيفية

قضت اليوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة بوقف تنفيذ قرار منع الشيخ محمد جبريل من السفر.



وكان جبريل قد أقام دعوى قضائية اختصم فيها كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام ووزير الداخلية.

وقال جبريل في دعواه إنه اعتاد التنقل خلال شهر رمضان بين العواصم الإسلامية والغربية لإمامة الناس في الصلاة بالمساجد الكبرى والمراكز الإسلامية في أوروبا وأمريكا والعودة إلى مصر لإمامة المصلين في صلاة القيام الأخيرة في رمضان، وبخاصة ليلة السابع والعشرين من رمضان، بمسجد عمرو بن العاص.

وأضافت الدعوى أنه في هذا العام وبعد انتهاء الصلاة فوجئ بأحد المذيعين على إحدى القنوات الفضائية يؤجج الرأي العام ضده، زاعما أنه في صلاته دعا على الوطن والبلد والحاكم والشيوخ والسياسيين والمواطنين، فيما أكد جبريل أن دعاءه جاء عاما.

وأشار أنه بعد الواقعة فوجئ بصدور قرار بمنعه من السفر، حيث تم منعه من السفر بدون إبداء أسباب أثناء توجهه لبريطانيا لارتباطه بإمامة المصلين في أحد المساجد بلندن.