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محكمة عسكرية مصرية تسجن 10 أشخاص 10 سنوات بتهمة قطع الطريق

27/10/2015
محكمة عسكرية ( أرشيف)

قضت محكمة عسكرية مصرية غيابيا بالسجن 20 عاما على 26 من رافضي الانقلاب والسجن 10 سنوات حضوريا على 10 آخرين بتهمة قطع الطريق بمنطقة بركة السبع بالمنوفية وإثارة الشغب .

جدير بالذكر أن الحكم كان في قضيتين وقعت أحداثهما في 14 و 29 يناير من العام الحالي 2015.

و كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عدة اتهامات منها: قطع الطريق، وتعطيل حركة القطارات، والتجمهر وإثارة الشغب والانضمام إلى جماعة "ارهابية" وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي ووقعت أحداث القضيتين في منطقة بركة السبع بالمنوفية .

و تنفي جماعة الإخوان المسلمين هذه التهم و تعتبرها أحكاما مسيسة  تفتقر لأبسط قواعد العدالة على حد وصفها .

المصدر : الجزيرة مباشر
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