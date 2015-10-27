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مئات الأكاديميين البريطانيين يعلنون مقاطعة إسرائيل علميا

27/10/2015
جامعة كامبردج

أعلن المئات من الأكاديميين البريطانيين أنهم سوف يقاطعون المعاهد التعليمية والأكاديمية الإسرائيلية تضامنا مع حقوق الفلسطينيين.

وقد وقع الأكاديميون البريطانيون ومن بينهم أساتذة يعملون في جامعات كامبريدج، وكوينز في بيلفاست وجامعة لندن للعلوم الاقتصادية على بيان نشرته صحيفة الغارديان .

وقالوا إنهم لن يقبلوا أي دعوات لزيارة المعاهد الأكاديمية في إسرائيل أو يشاركوا في مؤتمرات تمولها او ترعاها هذه المؤسسات وإنهم سيتعاملون مع زملائهم الإسرائيليين على أساس منفرد.

وقد انتقد المجلس اليهودي في بريطانيا هذه الخطوة قائلا إنها نوع من التفرقة والتمييز ناصحا الموقعين إدراك أن هذه المقاطعة لن تفيد الفلسطينيين ولن تقدم شيئا لعملية السلام .

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