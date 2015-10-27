كارتر: لن نسمح لروسيا بالتأثير على جهودنا ضد تنظيم الدولة

وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر

قال وزير الدفاع الأمريكي "آشتون كارتر" إن الولايات المتحدة لن تسمح للعمليات الروسية في سوريا أن تؤثر على جهودها ضد تنظيم الدولة، مشيرا إلى أن الروس ذكروا أنهم سيهاجمون تنظيم الدولة لكنهم استهدفوا مقاتلي المعارضة المعتدلة.

وتعهد كارتر خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي بمواصلة الضربات ضد تنظيم الدولة وتكثيف الضغوط عليه في الرقة والرمادي، ودعم قوات المعارضة المعتدلة في سوريا، مؤكدا ضرورة هزيمة التنظيم في العراق وسوريا، مع الوضع في الاعتبار أن سوريا تمثل التحدي الأكبر.

وقال كارتر إن القوات الأمريكية بدأت في استهداف مصادر نفط التنظيم، والعمل على وقف تدفق المقاتلين الأجانب إليه، واصفا الظروف التي تعمل فيها ب"الاستثنائية".

واعتبر كارتر أن هناك إيجابيات وسلبيات لإنشاء منطقة حظر جوي في سوريا منها وقف البراميل المتفجرة.

وطالب كارتر بدعم الحكومة العراقية ووقف مصادر تمويل تنظيم الدولة.

من جانبه، انتقد السيناتور جون ماكين فشل القوات الأمريكية في حماية من دربتهم من المعارضة السورية المعتدلة.