فيديو .."رنا" أمريكية تنتصر للمرأة المسلمة

رنا عبد الحميد (23 عاماً) ناشطة أمريكية من أصل مصري قامت بتأسيس منظمة معنية بتوعية المسلمات بحقوقهن الدستورية كي لا يتعرضن لأي اضطهاد بسبب الجنس أو الدين.

كُرمت "رنا" من مؤسسات دولية ومحلية عدة كالأمم المتحدة وعمدة نيويورك ومنظمات حقوقية بسبب نشاطها الاجتماعي الفعال في المجتمع الأمريكي.

"رنا" تقوم من خلال منظمتها بمساعدة المسلمات في اتخاذ أهم القرارات الخاصة بالتعليم والعمل، وتعليمهk مبادئ الدفاع عن النفس، وتدريبهن على بعض طرق اكتساب الخبرات الحياتية.

وتعمل الناشطة الآن مع منظمات عالمية كمنظمة العفو الدولية.