صباح: إيرادات الكويت تراجعت 60% بسبب هبوط النفط

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن انخفاض أسعار النفط العالمية أدى الى تراجع ايرادات الدولة بحوالي 60 بالمئة في حين استمر الإنفاق على حاله بدون اي تخفيض يتناسب مع انخفاض أسعار النفط وهذا ولد عجزا في ميزانية الدولة.

وأكد أمير الكويت في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال 14 لمجلس الأمة الكويتي أن ذلك يتطلب المسارعة بإجراءات جادة وعاجلة لاستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي وإنجاز أهدافه وتخفيض الإنفاق العام والتصدي للفساد وأسبابه ومعالجة الخلل الذي ينتاب اقتصاد بلاده الوطني.

وأشار الشيخ صباح إلى أن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن "كل تهديد يستهدف إحدى دول المجلس إنما هو تهديد لأمن الكويت وسائر دول المجلس وهو ما ترفضه الكويت وتتعاون لدحره".