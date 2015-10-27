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صباح: إيرادات الكويت تراجعت 60% بسبب هبوط النفط

27/10/2015

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن انخفاض أسعار النفط العالمية أدى الى تراجع ايرادات الدولة بحوالي 60 بالمئة في حين استمر الإنفاق على حاله بدون اي تخفيض يتناسب مع انخفاض أسعار النفط وهذا ولد عجزا في ميزانية الدولة.

وأكد أمير الكويت في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال 14 لمجلس الأمة الكويتي أن ذلك يتطلب المسارعة بإجراءات جادة وعاجلة لاستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي وإنجاز أهدافه وتخفيض الإنفاق العام والتصدي للفساد وأسبابه ومعالجة الخلل الذي ينتاب اقتصاد بلاده الوطني.

وأشار الشيخ صباح إلى أن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن "كل تهديد يستهدف إحدى دول المجلس إنما هو تهديد لأمن الكويت وسائر دول المجلس وهو ما ترفضه الكويت وتتعاون لدحره".

المصدر : الجزيرة مباشر
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