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شاهد.. عندما يكون "طول اللسان" فناً وليس وقاحة

27/10/2015

على الرغم من أن طول اللسان لا يعد صفة حميدة يمكن أن يفخر بها المرء، إلا أن لكل قاعدة استثناء، وهذا الشاب الذي يعد لسانه الأطول في العالم يؤكد ذلك بلوحات اللسان –بحسب صحيفة HuffPost الأمريكية.

فهذا الشاب، ويُدعى نيك ستويبريل، من لوس أنجليس، مزهو بلسانه الذي يحمل لقب أطول لسان في العالم (3,97 بوصة) بحسب موسوعة غينيس، لكنه لم يكتفِ بذلك بل جعل من لسانه يداً اخرى تجيد فن الرسم.

ويقوم الشاب بغمس لسانه في طلاء الإكريليك ويستخدمها كفرشاة لرسم وتلوين اللوحات والأقمشة، وأنتج بالفعل العديد من لوحات اللسان تحدث عنها مذيع التليفزيون ستيف هارفي وقال إنها مدعاة للفخر.
 

 

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