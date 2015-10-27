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دراسة: رفع الأثقال مرتين في الأسبوع يقوي الدماغ

27/10/2015
 الدراسة: رفع الأثقال يساعد على زيادة المادة البيضاء داخل الدماغ

أظهرت دراسة كندية حديثة أجرتها جامعة بريتيش كولومبيا الكندية أن ممارسة رياضة رفع الأثقال مرتين في الأسبوع يساعد في تقوية الدماغ.

وأكدت الدراسة المنشورة في صحيفة "جلوب أند ميل" الكندية أن ممارسة رياضة رفع الأثقال تساعد في زيادة المادة البيضاء داخل الدماغ، والتي تؤثر على التفكير، مشيرة الى أن انحسار مهارات التفكير والذاكرة والقدرات المعرفية على مر السنين يحدث بسبب تقلص هذه المادة البيضاء.

وأشارت الدكتورة تيريزا ليو أمبروز الباحثة المشاركة في الدراسة إلى أهمية التدريبات المتعلقة بالأوزان والتي تقوي وتبني العضلات وتعمل على تقوية بنية الدماغ، مبينة أن الأدمغة مثل العضلات تميل إلى التقلص مع التقدم في السن وأن صحة الدماغ تتزايد مع الممارسة الرياضية مما يؤدي ذلك إلى زيادة المادة البيضاء في الدماغ .

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