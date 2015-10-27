بعد الحكم بسجنه.. رائد صلاح : سنواصل الدفاع عن القدس والأقصى

أدان الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة محاولات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تكريس شرعية باطلة للاحتلال الإسرائيلي من خلال ما دعا له من تفاهمات على حد قوله .

وقال صلاح عقب خروجه من محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية إن الفلسطينيين لا يهابون التهديدات الإسرائيلية بالسجن أو التنكيل مؤكدا أنهم في رباط كامل إلى يوم القيامة .

وأكد أنه مستمر في النضال من أجل القدس والمسجد الأقصى ، مشيرا إلى أنها قضية إسلامية وأن الوجود الإسرائيلي بفلسطين وجود احتلالي باطل بحسب وصفه .

وكانت المحكمة المركزية للاحتلال قد حكمت بالسجن أحد عشر شهرا على الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض في قضية "خطبة وادي الجوز" حيث أدان الشيخ وقتها شروع سلطات الاحتلال بهدم طريق المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى من جهته الغربية.