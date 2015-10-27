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بحر:الرباعية و بان كي مون و كيري جاءوا لإجهاض الانتفاضة

27/10/2015

قال د أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني  إن بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وجون كيري وزير الخارجية الأمريكي، و الرباعية الدولية جاءوا إلى القدس لوأد الانتفاضة، مؤكدا استمرار الانتفاضة حتى تحرير القدس.

و أضاف  بحر في مؤتمر اطلاق "حملة التغريد  من أجل القدس" في غزة أن القدس ضمير الأمة و بها أهل الرباط و الجهاد في سبيل الله ، مؤكدا  على أن الشباب اليافع الذي يحمل سكينا يجري أمامه الجندي الإسرائيلي المدجج بالسلاح هو الأمل في تحرير الأقصى .

و استنكر بحر في كلمته الحكم الصهيوني بسجن الشيخ رائد صلاح و الدكتور حسن يوسف، مؤكدا أن هذه الأحكام لن يوقف الانتفاضة بل سيزيدها اشتعالا  .

و قال وزير الأوقاف الأسبق بحكومة غزة اسماعيل رضوان " نعم لاستمرار انتفاضة القدس و تطوير أدواتها و إنجاحها لأن القدس خط أحمر و المساس بها خيانة لعقيدتنا و ديننا و هويتنا ، فهي أولى القبلتين و ثالث الحرمين ."

و دعا الشعوب و الدول العربية لدعم انتفاضة القدس فهي ملك للأمة جمعاء ، كما أكّد على ضرورة قيام الشباب بتشكيل قيادة مشتركة في كل الأراضي المحتلة لتنسيق جهود العمل من أجل تعزيز الانتفاضة .

و أكد على رفض كل محاولات كيري الالتفاف على الانتفاضة و محاولة وأدها .
 

المصدر : الجزيرة مباشر
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