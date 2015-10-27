بالصور.. سيدة تلعب الـ"دومينو" مع ابنها الميت

قامت امرأة من سان خوان في بويرتوريكو الأمريكية بوداع ابنها الميت بطريقة مبتكرة حيث أجلسته إلى طاولة وجمعت الأصدقاء والأقارب للعب "الدومينو" معه – بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ويبدو هذا الشاب وكأنه يفكر بعمق لترتيب أحجار الدومينو وأصدقاؤه من حوله، ولكنه ميت في الواقع.

وكان الشاب غومار أغوايو كولازو قد تعرض لإطلاق النار في حانة في ريو بيدراس في بويرتوريكو الأحد الماضي قبل عيد ميلاده الـ23 بعدة أيام.

وقررت والدته أن تودع ابنها بطريقة لائقة وتقدم له فرصة أخيرة للعب الدومينو في زاويته المفضلة بحضور أصدقائه للمرة الأخيرة قبل أن يدفن.

ويظهر غومار وهو يرتدي ملابس زرقاء، ويجلس ورأسه إلى الأسفل بين أصدقائه وأفراد عائلته، وهم يستمعون إلى الموسيقى والرقص على غرار الحانة.

ويذكر بأن هذا الشاب "غومار" الذي كان يحمل مسدسا على جثته عندما عثرت عليه الشرطة، هو أحد ثلاثة ضحايا قتلوا في حادث متعلق بتجارة المخدرات، وجُرح 4 آخرون في هذا الحادث أيضاً.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تودع جثة رجل ميت بهذه الطريقة في بويرتوريكو حيث قام منظمو جنازة أحد الملاكمين بتحنيطه وإظهاره في وضعية كما لو كان يستعد لمعركته الأخيرة، راكباً دراجته النارية.