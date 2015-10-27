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انتحار جندي روسي بقاعدة حميميم العسكرية السورية

27/10/2015

طائرة روسية تنطلق من قاعدة حميميم السورية – نقلا عن روسيا اليوم

أكدت وزارة الدفاع الروسية انتحار أحد العسكريين الروس الذين يخدمون حاليا في قاعدة حميميم السورية بريف اللاذقية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع اليوم الثلاثاء "انتحر عسكري متعاقد كان يخدم في قاعدة حميميم الجوية بصفة خبير فني،  أثناء الاستراحة بعد المناوبة، و يجري حاليا تحقيق في ملابسات الانتحار.

وكان نشطاء من مجموعة " Conflict Intelligence Team " قد تحدثوا في وقت سابق عن مصرع عسكري متعاقد عمره 19 عاما من سكان إقليم كراسنودار الروسية، خلال مشاركته في العملية الروسية سوريا، وذلك استنادا إلى ما نشر على صفحات الجندي نفسه وأقارب له في وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

 

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