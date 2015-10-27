النافذة المسائية تناقش "أزمة الدواء" والانتخابات في مصر

النافذة المسائية (أرشيف)

تناقش النافذة المسائية على شاشة الجزيرة مباشر استمرار عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية في جولة الإعادة في حين أن الاعلام الرسمي والموالي للسلطة في مصر يتجاهل التغطية.

وتطرح سؤالا على الجمهور " لماذا يستمر عزوف المصريين عن المشاركة في الانتخابات ولماذا يتجاهل الإعلام الرسمي تغطية جولة الاعادة ؟

وتبث النافذة الساعدة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة، وتناقش أيضا أزمة ألبان الأطفال في مصر وتأثير ارتفاع سعر الدولار على إنتاج الدواء، وسر اختفاء مئات الأصناف من السوق.

وفي الملف الفلسطيني تتابع النافذة استمرار المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة الخليل، وحملة الاعتقالات بحق الشباب الفلسطيني.

كما تتابع الحكم الصادر من محكمة إسرائيلية بحق الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني بالسجن النافذ 11 شهراً.