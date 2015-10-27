الكلب"زناد" يطلق النار على صاحبته و يصيب قدمها !

صورة تعبيرية للكلب مطلق الرصاص

كلب اسمه "زناد" في ولاية إنديانا الأمريكية عمره 11 عاما يضغط على "زناد" بندقية صاحبته البالغة من العمر 25 عاما ليصيبها في قدمها اليسرى بعدما تركت صمام الأمان في البندقية في غير موضعه.



ووفقا لإدارة الموارد الطبيعية بولاية إنديانا فقد أصيبت ألي كارتر من منطقة أفيلا خلال عملية صيد طيور مائية في منطقة الأسماك والحياة البرية بشمال انديانا.



ووضعت الشابة بندقيتها على الأرض لتعدل وضع جسدها فضغط كلبها زناد البالغ من العمر 11 عاما على الزناد.



وقال الضابط في إدارة حماية الولاية جوناثان بويد إن صمام الأمان في البندقية لم يكن في وضعه لذا انطلقت رصاصة وأصيبت كارتر في قدمها اليسرى.



وأضاف أن كارتر التي لم تتلق تدريبا على كيفية الصيد دخلت المستشفى وعولجت من الطلقات المطاطية التي أصابتها وخرجت من المستشفى .