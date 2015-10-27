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ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في باكستان و أفغانستان إلى 237

27/10/2015
صورة أرشيفية للزلزال أمس

ارتفع عدد من لقوا حتفهم جراء الزلزال الذي ضرب باكستان أمس الى 237 شخصا ، فضلا عن إصابة وفقدان العشرات.

وقال مسؤولون في منطقة وادي سوات القبلية في شمال البلاد إن فرق الإنقاذ تجد صعوبة في الوصول إلى المناطق الجبلية المنكوبة للبحث عن ناجين تحت حطام المباني.

على صعيد متصل ضربت هزة متوسطة إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد صباح اليوم دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا حتى الآن.

وفي أفغانستان حيث مركز الزلزال ارتفع عدد من لقوا حتفهم الى  نحو مئة حتى الآن. وألحق الزلزال أضرارا جسيمة بالمباني في العاصمة كابل.

أما في المناطق الجبلية الشمالية فمازالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للبحث عن ناجين، وتحدث مسؤولون محليون عن صعوبات تواجه المنقذين هناك.

وبلغت قوة الزلزال الذي ضرب افغانستان وباكستان والهند وطاجيسكتان أمس سبع درجات وخمسة أعشار الدرجة.

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