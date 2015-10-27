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إصابة 5 فلسطينيين في تجدد للمواجهات مع الاحتلال بالخليل

27/10/2015

تجددت المواجهات بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومئات الشبان الفلسطينيين عند باب الزاوية في مدينة الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين الذين يطالبون باسترداد جثامين الشهداء الذين سقطوا برصاص الشرطة وترفض إسرائيل تسليمهم لذويهم.

وكان عدد من وجهاء المدينة قد حاولوا الفصل في وقت سابق بين الجانبين إلا أن المواجهات تجددت بعد ذلك.

وقد شارك آلاف الفلسطينيين في بلدة سعير شمال شرقي الخليل في جنازة الشهيد إياد جرادات الذي استشهد برصاصة اصابته في الرأس خلال مواجهات وقعت أمس (الاثنين) مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

من ناحية أخرى فقد قضت المحكمة المركزية في القدس اليوم بالسجن الفعلي على  الشيخ رائد صلاح قائد الحركة الاسلامية داخل الخط الاخضر11شهرا  في ما عرف بقضية "خطبة وادي الجوز" ورفض الاستئناف المقدم منه , حيث وجهت النيابة الاسرائيلية إليه تهم التحريض على العنف والعنصرية.

وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت على الشيخ صلاح بالسجن الفعلي النافذ لمدة ثمانية أشهر ثم رفعت الحكم الى أحد عشر شهراً, إلا أن النيابة وفريق الدفاع عن الشيخ صلاح استأنفا  الحكم.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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