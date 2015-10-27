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أمريكي يربح 5 ملايين دولار من صورة اشتراها بدولار واحد

27/10/2015
الصورة المقدر ثمنها ب 5 ملايين دولار-ديلي ميل البريطانية

اشترى رجل أمريكي "محظوظ" 3 صور قديمة من متجر للخردة بدولارين، وذلك في عام 2010، واكتشف مؤخراً بعد عرض الصور على خبراء أن ثمن إحداها يقدر بـ 5 ملايين دولار.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن راندي غوجارو اكتشف الصورة قبل 5 سنوات في متجر لبيع الخردة بمدينة فريسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

واشتراها مع صورتين أخرتين بدولارين، مشيرة إلى أن الصورة لأسطورة الغرب الأمريكي "الولد بيلي"، وهو أحد السفاحين المعروفين والذي كان عضواً بأعتى عصابة، وقتل 21 رجلاً.

من جانب آخر، ذكرت الصحيفة أن الصورة الوحيدة الأخرى الموثقة للرجل، التقطت في عام 1880، وتم بيعها لرجل الأعمال الأمريكي وليام كوتش بمبلغ 2.3 ملايين دولار، الأمر الذي جعل غوجارو يعرض صورته على الخبراء في قناة ناشيونال جيوغرافيك، والذين أكدوا أنها أصلية.

ويذكر أن الصورة التقطت للولد بيلي، واسمه الحقيقي ويليام هينري ماكارتي جي آر، في أواخر صيف عام 1878، عندما كان يلعب الكريكيت مع عصابته في مقاطعة لينكولن، وذلك بحسب الشركة الأمريكية كاغينز، التي تتولى بيع هذه اللوحة.
 
 
 

 

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