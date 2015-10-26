البث الحي
منوعات

58 شهيدا فلسطينيا و 7100 مصاب خلال المواجهات

26/10/2015

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد شهداء المواجهات التي اندلعت بين جنود الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين ارتفع منذ بداية الشهر الجاري في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة وداخل الخط الأخضر، إلى 58 شهيدا، بينما أصيب سبعة آلاف ومائة بينهم نحو 990 بالرصاص الحي، ونحو 900 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأضاف البيان أن نحو خمسة آلاف أصيبوا بحالات إغماء واختناق بالغاز المسيل للدموع ، وأن من بين المصابين نحوَ مئتين تعرضوا للاعتداء بالضرب، و12 عشر آخرين أصيبوا بحروق متفاوتة.

* مرفق فيديو أرشيفي لمواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين عند السياج الحدودي شرق غزة .

المزيد من منوعات

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)