58 شهيدا فلسطينيا و 7100 مصاب خلال المواجهات

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد شهداء المواجهات التي اندلعت بين جنود الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين ارتفع منذ بداية الشهر الجاري في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة وداخل الخط الأخضر، إلى 58 شهيدا، بينما أصيب سبعة آلاف ومائة بينهم نحو 990 بالرصاص الحي، ونحو 900 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.



وأضاف البيان أن نحو خمسة آلاف أصيبوا بحالات إغماء واختناق بالغاز المسيل للدموع ، وأن من بين المصابين نحوَ مئتين تعرضوا للاعتداء بالضرب، و12 عشر آخرين أصيبوا بحروق متفاوتة.

* مرفق فيديو أرشيفي لمواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين عند السياج الحدودي شرق غزة .