4000 ناخب مصري يدلون بأصواتهم في "الإعادة" حتى الآن

انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج

قال السفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية المصري، اليوم الاثنين، إن إقبال المواطنين المصريين بالخارج على التصويت فى جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ”متوسط وإيجابى” خاصة أن اليوم هو يوم عمل فى الدول العربية والغربية.

وأضاف لوزا، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن عدد من أدلوا بأصواتهم حتى الآن يبلغ حوالى أربعة آلاف شخص فى جميع السفارات حول العالم فيما عدا أمريكا الشمالية والجنوبية والتى لم تفتح بعد أبوابها نظرا لفارق التوقيت.

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن المؤشرات حتى الآن إيجابية مقارنة بالتوجهات التى سادت فى الجولة الأولى من المرحلة الأولى الأسبوع الماضى، وأن الكويت هى الدولة الأكثر كثافة من حيث نسبة التصويت حتى الآن، وتليها الإمارات وقطر والأردن.

وأضاف السفير أن الإقبال فى المراكز الانتخابية فى البلدان الأوروبية لا يزال ضعيفا، مع توقع أن تستمر بنفس معدلات الجولة الأولى.

وفيما يخص الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من الدوائر، أوضح أن اللجنة العليا أبلغت الخارجية أمس الأول بإلغاء الانتخابات فى أربع دوائر وتم إرسالها إلى سفاراتنا بالخارج لاستبعاد الأسماء المطروحة على القوائم الأربعة، وتم أيضا حذف الأسماء من “التطبيق الإلكترونى” وأجهزة التابليت التى يتم من خلالها الربط بين السفارات فى الخارج والداخل.