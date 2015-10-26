مقتل 7 مسلحين و شرطيين في مداهمات جنوب تركيا

قتل سبعة عناصر يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية وشرطيان تركيان (الاثنين) خلال تبادل لإطلاق النار في مداهمات أمنية في ديار بكر – جنوب شرق تركيا .

وقعت الاشتباكات فجر الاثنين حينما داهمت وحدات من شرطة مكافحة الإرهاب عدة منازل في وسط مدينة ديار بكر التركية حيث تقيم غالبية كردية، وذلك بحثا عن مسلحين.

يأتي ذلك قبل ستة أيام من موعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي تجري وسط توتر شديد وبعد أسبوعين على الهجوم الانتحاري الذي نسب إلى تنظيم الدولة الاسلامية وأوقع 102 قتلى في وسط انقرة وعلى خلفية استئناف المواجهات بين قوات الأمن التركية ومتمردي حزب العمال الكردستاني.

وقال مكتب محافظ المنطقة إن خمسة شرطيين آخرين أصيبوا فيما تم اعتقال 12 شخصا خلال هذه العملية ، ونقلت وسائل الإعلام التركية أن الشرطة لا تزال تبحث عن أربعة عناصر في التنظيم المتطرف بينهم مواطنة ألمانية يشتبه أنهم دخلوا تركيا من سوريا لارتكاب اعتداءات.