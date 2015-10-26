مصر .. انخفاض إيرادات قناة السويس يعصف بالعملة الصعبة

التفريعة الجديدة للقناة

انخفضت إيرادات مصر من قناة السويس إلى 448.8 مليون دولار في سبتمبر/أيلول، بعد أن حققت 462.1 مليون دولار في أغسطس/آب الماضي.

وأظهرت بيانات هيئة قناة السويس أن عدد السفن المارة في سبتمبر/أيلول انخفض إلى 1515 سفينة بعد أن مرت 1585 سفينة في الشهر السابق.

ويعني هذا انخفاض إيرادات البلاد من العملة الصعبة بنحو 13.3 مليون دولار من القناة.

وافتتحت مصر في أغسطس/آب الماضي تفريعة جديدة للقناة أملت الحكومة في أن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد.

وذكرت الحكومة في توقعات سابقة أن إيرادات قناة السويس سترتفع من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بما يزيد على ضعف الإيرادات البالغة 5.4 مليارات دولار التي حققتها القناة في 2014.