مدير فيسبوك: الجوال يضخم الحياة ومشاكلها

يقبل مستخدمو الهواتف الذكية على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي

توقع سيركان بيانتينو، مدير موقع فيسبوك بمكتب نيويورك زيادة الاقبال على الاستخدامات الدقيقة لتقنية الاتصالات الجوالة، حيث تصبح فيها الهواتف النقالة وسيلة لتضخيم الحياة، بزخمها، ومشكلاتها، وتحدياتها أكثر من كونها ملاذاً أو انسحاباً منها.

وأضاف بيانتينو، خلال جلسة نقاشية في جامعة كارنيغي ميلون في قطر، أن مطالب الناس وتوقعاتهم من التكنولوجيا تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، إذ يرغب الناس في الحصول على حلول تساعدهم على مواجهة المشكلات والتحديات التي يواجهونها في حياتهم الشخصية والمهنية.

وأوضح إلى أننا أمام أفق جديد من علوم الحاسب، يتسم بذاتية القيادة، وشبكات لامركزية متداخلة، وبلوتوث منخفض الاستهلاك من الطاقة.

يذكر أن بيانتينو طور نظام التغذية المتعددة الذي يشغل خاصية "آخر الأخبار" في الفيسبوك، كما طور لوغاريتم إيدج رانك EdgeRank الذي يرتب محتوى الفيسبوك، وقاد فريق الهندسة البرمجية الذي كان له الفضل في ظهور تكنولوجيا برنامج الرسائل وتكنولوجيا "سجل النشاطات".