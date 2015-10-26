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قائد المقاومة بـ"تعز" يطلب دعماً عاجلاً لمواجهة الحوثيين

26/10/2015

قال قائد الجبهة الغربية في تعز اليمنية، عبده حمود الصغير، إنه يأمل في دعم عاجل للمقاومة من أجل مواجهة الترسانة العسكرية الضخمة للحوثين  بالمدينة،على حد وصفه.

وأضاف، خلال جولة لكاميرا الجزيرة مباشر في تعز للوقوف على آخر التطورات الميدانية، أن المقاومة اقتحمت القصر الجمهوري في تعز ثم انسحبت لاكتشافها وجود ألغام، مثنياً على الدور الإيجابي لقوات التحالف في دعم المقاومة.

وأشار "قائد الجبهة الغربية في تعز" إلى أن المقاومة اليمنية في تعز تمكنت من صد معظم هجمات مليشيا الحوثي وصالح، وأضاف: "لدينـا غرفـة عمليات مـشـتركـة مـع الجيـش الوطنـي لتنسيـق العمليات".

وتابع: " نحن منذ الصباح نقصف المواقع شرقا وغربا، بالرغم من محاولات الحوثيين عرقلة المقاومة؛ لكننا مستعدون للفداء من أجل تعز ملبين نداء الواجب ونداء الوطن. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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