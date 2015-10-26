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فيسك : بلير اختار الحرب على العراق لأنه لا قيمة للبشر لديه

26/10/2015
توني بلير

علّق الكاتب البريطاني روبرت فيسك على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بشأن غزو العراق في مقال بصحيفة الإندبندنت ، بالقول إن بلير إنما اختار الحرب على العراق لأنه لم يقم وزنًا للبشر بل للسياسات فقط .

فكتب فيسك: ها هو توني بلير يعاود الظهور من جديد إنه يعتذر، ولكن ليس عن الحرب، إنما فقط عن الاستخبارات. 

وأضاف فيسك أن بلير إنما اختار الحرب على العراق لأنه لم يقم وزنًا للبشر بل للسياسات فقط. ووصف زعم بلير أن الشرق الأوسط مسرحٌ للاضطراب الموروث- بأنه أمر مروع.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة التلغراف البريطانية إن عائلات الجنود البريطانيين الذين سقطوا في العراق قالوا إنهم شعروا بما سموه الاشمئزاز من اعتذار توني بلير غير الكامل عن الحرب في العراق.

وانتقدت عائلات الجنود البريطانيين بلير لرفضه الاعتذار بشكل كامل عن الحرب في العراق، وحذرت من أن يكون تقرير تشيلكوت محاولة للتستر. 

 

جدير بالذكر أن بلير  كان قد اعتذر في وقت سابق عن غزو العراق و أقر  أنه والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن لم تكن لديهما خطةٌ للتعاطي مع مرحلة ما بعد سقوط نظام صدام حسين.

 

و أضاف أن غزو العراق عام 2003 قاد بشكل من الأشكال إلى بروز تنظيم الدولة الإسلامية، وقال إنه لا يمكن إنكارُ أن من أطاحوا بصدام آنذاك لا يتحملون مسؤولية عما يجري اليوم.

 

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