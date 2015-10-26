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فيديو.. لماذا اعتدت الشرطة على مظاهرة مؤيدة للاجئين بلندن ؟!

26/10/2015

قامت الشرطة البريطانية بالاشتباك مع متظاهرين مؤيدين للاجئين في وسط لندن، واندلعت الاشتباكات عندما سرت أنباء عن محاولة المحتجين اقتحام طابور من رجال الشرطة للوصول إلى رصيف قطارات "يوروستار" في محطة سانت بانكراس في كينجز كروس.

وقالت شرطة النقل البريطانية على موقعها الالكتروني "إن المحتجين وصلوا حوالي الساعة السادسة مساء السبت  وإن رجالها "عملوا على خروج الاحتجاج بشكل سلمي".

وتابعت "شرطة النقل" أنها اعتقلت امرأة للاشتباه بهجومها على رجلي شرطة ورجلا للاشتباه في قيامه بإرباك النظام العام.

يذكر أن مظاهرات في عدة دول أوروبية منها برلين تخرج لتأييد استقبال لاجئين من الدول التي ينشب  فيها الصراعات والحروب الأهلية.

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