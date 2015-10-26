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فيديو جديد لعطوة كنانة يسخر من خفض مرتبات أساتذة الجامعات

26/10/2015

تناول الفنان المصري عطوة كنانة قرارات خفض مكافآت أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بنسبة تصل ل10%.

وأشار في حلقة جديدة (بثها عبر قناته على يوتيوب )، إلى اعتراض أعضاء هيئة التدريس على القرار وانتقادهم للنظام المصري الحاكم ومقارنته بقرارات الرئيس المعزول محمد مرسي الذي قرر رفع المكافآت لقرابة ال1000 جنيه بدلا من 9 جنيهات  على حد وصفه .

وتابع في إطار ساخر مواقف أعضاء هيئة التدريس من النظامين السابق والحالي.

تجدر الإشارة إلى أن ما ورد في الفيديو  من الحلقة تعكس رأي عطوة الخاص ولا مسئولية للموقع عن مضمونه.

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