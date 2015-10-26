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عشرات القتلى جراء زلزال يضرب الهند وباكتسان وأفغانستان

26/10/2015
 يقف الناس في الشوارع بعد إخلاء المباني في مدينة سريناغار بالهند (رويترز)

أفاد مراسل الجزيرة بأن 62 قتيلا سقطوا في مناطق مختلفة شمال وغرب باكستان اليوم الاثنين جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن هيئة الكوارث بولاية طالقان الأفغانية قولها إن 12 طالبة لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الهرب أثناء وقوع الزلزال، ويتوقع أن ترتفع أعداد الضحايا.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ذكرت أن زلزالا كبيرا ضرب شمال شرق أفغانستان اليوم الاثنين مما تسبب في هزات شعر بها سكان العاصمة كابل، كما شعر بها أيضا سكان في شمال الهند باكستان.

وأفادت مواقع إخبارية بأنه تم الإبلاغ عن تعرض مناطق دلهي وكشمير وهاريانا والبنجاب لهزة أرضية.

وقالت شبكة رصد الزلازل الهندية إن الزلزال بلغت قوته 7.5  درجات على  مقياس ريختر، ومركزه منطقة هندو كوش في أفغانستان.

ووقع الزلزال على عمق 196 كيلومترا وكان مركزه على بعد 82 كيلومترا جنوب شرقي فيض آباد في منطقة نائية بأفغانستان في منطقة هندو كوش الجبلية.

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