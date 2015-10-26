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"توتي" أفضل مدينة بشهادة الأمم المتحدة

26/10/2015

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر جولة في جزيرة توتي السودانية والتي اختارتها الأمم المتحدة ضمن أفضـل ثمانـي مناطـق في العالـم فـي اسـتـخـدام الـمـهـارات الـتـقـلـيـديـة لـلحـد مـن مخاطـر الفيضانات.

وجـزيـرة تـوتـي الـسودانيـة هـي ملتقـى لفرعـي الـنـيـل الأبيـض والنيـل الأزرق ليشكلا نهـر النيـل، وهي تـتـوسـط مدن أمدرمان والخرطوم وبـحـري الـمـكـونـة لـلـعـاصـمــة الـسـودانـيــة.

وتبلغ مساحة الجزيرة التي درج البعض على تسميتها بـ"درة النيل" 990 فداناً ويقطنها حوالي 20.000 نسمة.

ولأهل توتي ملحمة مع فيضان العام 1946 الشهير عندما غضب النيل، ففاض ودمّر وحاول ابتلاع توتي، لكن أهالي الجزيرة هزموا الفيضان العاتي عن طريق "النفير"، وظلوا في حراستها لأكثر من 500 عام، حالهم كحال الطرواديين في مدينتهم "طروادة"، فغرقت أحلام النيل ولم تغرق "توتي" حتى الآن.

ويأتي الاختيار في إطار الاحتفال العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي حدد له الثالث عشر من أكتوبر من كل عام.

وسيتم تكريم مجتمع جزيرة "توتي" في احتفال عالمي سينظم في القاهرة في نوفمبر المقبل، معتبرا الاختيار "إنجازا عظيما وفتحا بيئيا يرفع اسم السودان عاليا بين الدول في هذا المجال".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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