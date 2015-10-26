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بريطانيا تجبر الشركات على المساواة في المرتبات بين الجنسين

26/10/2015
 
ديفيد كاميرون رئيس الحكومة البريطانية

قالت بريطانيا يوم الأحد إنها ستعزز محاولاتها معالجة الفجوة في المرتبات بين الجنسين من خلال إجبار الشركات الكبيرة على نشر تفاصيل العلاوات التي تمنحها للرجال والنساء.

وفي يوليو قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن الشركات الكبيرة ستكون ملزمة بكشف المعلومات المتعلقة بحجم المرتبات التي تدفعها للرجال بالمقارنة مع النساء وبدء تشاور??-??انتهي الشهر الماضي ??-??بشأن كيفية وضع الاجراءات الجديدة.

وقالت الحكومة أمس الأحد إنه سيتعين الآن على أكبر شركات الكشف عن المعلومات المتعلقة بالعلاوات وإنه سيتعين أيضا على القطاع العام كشف مستويات المرتبات التي يحصل عليها موظفوها من الجنسين.

وتشير بيانات رسمية حديثة إلى أن المرأة في بريطانيا تحصل في المتوسط على 0.8 جنيه استرليني(1.22 دولار) مقابل كل جنيه (1.53 دولار) يحصل عليه الرجل.

وقالت نيكي مورجان وزيرة المرأة والمساواة "لابد وأن يفزعنا كل هذا.. مازال لا توجد لدينا مساواة بين الجنسين في كل جوانب مجتمعنا .

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