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برشلونة يتقدم بالتماس ضد طرد ماسكيرانو

26/10/2015

أعلن برشلونة حامل اللقب اليوم الاثنين أنه سيقدم التماسا ضد طرد لاعبه خافيير ماسكيرانو بداعي توجيهه إساءة لفظية لمساعد حكم المباراة أمام إيبار أمس الأحد.

وطرد ماسكيرانو في الدقيقة 83 بعد سب حكم اللقاء، مما يعرضه للإيقاف لمدة 4 مباريات، وفقًا للوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم.  

ووفقا لرويترز فإن حكم المباراة كارلوس ديل سيرو جراندي  كتب في تقريره أنه طرد ماسكيرانو لتوجيهه إهانة لفظية شائعة بالأرجنتين تجاه مساعد الحكم.

من جانبه قال "خوردي ميستري" نائب رئيس النادي في مؤتمر صحفي التقدم  إن النادي سيتقدم بالتماس من الممكن قبوله في حال إثبات أن ماسكيرانو كان يطلق كلمته المسيئة بشكل عابر وليس تجاه مساعد الحكم.

ونقلت صحيفة سبورت الكتالونية تصريحات  للمدير الفني للنادي الكتالوني "لويس انريكي"  الذي أكد  أن خبر إيقاف ماسكيرانو عن الفريق أربع مباريات سيكون من الأخبار السيئة التي سيتلقاها الفريق هذا الموسم.

وأضاف إنريكي: الأمر متروك في النهاية لحكم اللقاء وللجنة العقوبات وهما من سيقرران في النهاية توقيع عقوبة علي اللاعب من عدمها.

ويواجه خافيير ماسكيرانو مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، خطر الإيقاف4 مباريات بعد سبه الحكم الذي أدار مباراة فريقه أمام إيبار التي جمعتهما أمس الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز البارسا  3 / 1.

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