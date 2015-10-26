بالفيديو.. سوريون يواجهون الشتاء بالبسمات والغناء

بين الموت قتلاً والموت غرقاً قد يكتمل مثلث معاناة النازحين السوريين بالموت برداً … ومع ذلك يبتسمون ويغنون رغم قسوة الظروف وصعوبة الحال.

ففي جولة رصدتها كاميرا الجزيرة مباشر بريف إدلب مع بداية فصل الشتاء لرصد أوضاع النازحين السوريين .. تجد مخيمات غارقة في المياه .. وأطفال حفاة عراة .. ونساء وكبار بلا مأوى .. والجميع بلا سكن .. بلا غطاء.

غرقت الخيام لكن أحلام الأبرياء لم تمت .. فها هم الأطفال برغم كل شيء يتحدون الظروف بابتسامات وضحك وسط وحل المطر.. وذاك الرجل الذي يغني لسوريا متحدياً برودة الطقس.

وتلك المرأة المسنة يتعالى صوتها وهي تُظهر أمام الكاميرا آثار غرق المخيمات، وأخرى تشرح كيف أجبرهم الطقس على ضم كل 4 أسر في خيمة واحدة، لاعنةً الحرب ومن يدعمها.