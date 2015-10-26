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بالصور.. هاميلتون بطلا لـ"فورمولا 1″ للمرة الثالثة

26/10/2015
 هاميلتون أول بريطاني يفوز بلقبين متتالين

حقق البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس لقبه الثالث في بطولة العالم "فورمولا 1" لسباق السيارات الأحد بعد فوزه بسباق جائزة أمريكا الكبرى .

وأصبح السائق (30 عاما) أول بريطاني يفوز بلقبين متتاليين لبطولة "فورمولا 1 " ، وأول بريطاني يفوز بعشرة سباقات أو أكثر في موسمين متتاليين.

وحل الألماني نيكو روزبرج زميل هاميلتون في مرسيدس ثانيا بعدما ارتكب خطأ كلفه كثيرا في نهاية السباق بينما كان في الصدارة. وجاء الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري ثالثا.
 احتاج هاميلتون إلى تسع نقاط ليتفوق على فيتل

وكان هاميلتون يحتاج إلى التفوق على فيتل بتسع نقاط وعلى روزبرج بنقطتين ليحقق اللقب الثالث في بطولة العالم؛ لكن على مدار معظم فترات السباق بدا الأمر وكأنه سيحتاج على الأقل إلى الانتظار حتى سباق المكسيك الأسبوع المقبل.

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