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اللجنة التنفيذية تدعم أمينها العام لرئاسة الفيفا

26/10/2015

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الاثنين إن اللجنة التنفيذية للاتحاد أعلنت دعمها الكامل للأمين العام جياني إنفانتينو للترشح لرئاسة الاتحاد الدولي (الفيفا).

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان أن "إنفانتينو" – الذي يشغل منصب الأمين العام للاتحاد منذ 2009 – حصل بالإجماع على دعم اللجنة التنفيذية.

و كان اليوم الاثنين  هو آخر موعد يمكن فيه لأي مرشح دخول سباق انتخابات الفيفا لخلافة سيب بلاتر الموقوف، والتي ستقام الانتخابات في 26 فبراير المقبل في زوريخ.

ويواجه الفيفا أسوأ أزمة على مدار تاريخه الممتد 111 عاما حيث وجهت السلطات الأمريكية في مايو أيار الماضي اتهامات لمسؤولين بارزين في الاتحاد الدولي بالرشوة وغسيل الأموال والاحتيال.

وعوقب بلاتر رئيس الفيفا وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي الذي كان مرشحا بارزا لخلافته بالإيقاف لمدة 90 يوما بتهم فساد بالفيفا.

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