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الكرملين: تقرير"هيومن رايتس" خدعة إعلامية نرفضها

26/10/2015

 

الكرملين يرفض تقارير "هيومن رايتس ووتش"

رفض الكرملين، (الاثنين)، تقريرا أعدته منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان يشير إلى أن الطائرات الروسية في سوريا ربما قتلت 59 مدنيا بينهم 33 طفلا قائلا إن التقرير خدعة إعلامية.  

وكانت هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، نقلت عن سكان محليين في شمال حمص أمس الأحد هذه المزاعم وطلبت من الحكومة الروسية التحقيق في هذه التقارير، ورفض ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرملين التقرير.  

وقال بيسكوف للصحفيين "في الأيام القليلة الأخيرة لاحظنا عددا كبيرا من الخداع الإعلامي والبيانات المتعمدة التي تتعلق بعواقب الحملة الجوية العسكرية الروسية في سوريا ". 

 

 

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