الصحة العالمية: اللحوم المصنعة قد تسبب االإصابة بالسرطان

اللحوم المصنعة سببا للإصابة بالسرطان والحمراء ترجحها

قال خبراء بمنظمة الصحة العالمية إن تناول اللحوم المصنعة يمكن أن يصيب الإنسان بسرطان الأمعاء كما أن اللحوم الحمراء تعتبر سببا مرجحا للإصابة بالمرض.

وفي تقرير يمكن أن يزيد الجدل حول مزايا وعيوب أكل اللحوم وضعت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان ومقرها باريس والتابعة لمنظمة الصحة العالمية اللحوم المصنعة مثل النقانق ولحم الخنزير في الفئة الأولى من قائمتها المسببة للمرض التي تشمل أيضا التبغ والاسبستوس ودخان الديزل وقالت إن هناك "أدلة كافية" تثبت صلتها جميعا بالسرطان.

ووصفت الوكالة اللحوم الحمراء التي تشمل لحوم الأبقار والخراف والخنزير كمواد مسرطنة "مرجحة" وضمتها للقائمة الثانية التي تشمل أيضا مادة جليفوسيت المستخدمة في الكثير من المبيدات العشبية والزراعية.