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الشيخ سلمان رئيس الاتحاد الآسيوي يترشح لرئاسة الفيفا

26/10/2015
 الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

تقدم البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيترشح لرئاسة الاتحاد الدولي (فيفا) بمقر الاتحاد الدولي في مدينة زوريخ السويسرية، مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الترشيحات في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فإن الشيخ سلمان يصبح سادس مرشح يعلن دخوله الانتخابات المقررة في 26 فبراير/شباط لخلافة المستقيل سيب بلاتر.

ويجب أن يستكمل المرشحون المحتملون تقديم أوراقهم للفيفا – والتي تتضمن دعم خمسة اتحادات وطنية -بحلول اليوم الاثنين ثم سيواجهون فحصا للنزاهة من جانب لجنة القيم قبل إقرار ترشحهم.

والمرشحون الآخرون الذين أعلنوا مشاركتهم في الانتخابات، هم الأمير الأردني علي بن الحسين، وديفيد ناكيد لاعب وسط منتخب ترينيداد وتوباغو السابق، وجيروم شامبين المسؤول السابق في الفيفا، وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إضافة لرجل الأعمال الجنوب أفريقي والسجين السياسي السابق طوكيو سيكسويل.

لكن فرص بلاتيني ضئيلة لأنه موقوف حاليا بجانب السويسري بلاتر في انتظار تحقيق تجريه لجنة القيم في مدفوعات قيمتها مليوني فرنك سويسري (2.04 مليون دولار) قدمها الفيفا إلى لاعب وسط فرنسا السابق عام 2011

ويتولى الشيخ سلمان -الذي سيكمل عامه الخمسين الأسبوع المقبل- رئاسة الاتحاد الآسيوي منذ مايو/ أيار 2013، وأعيد انتخابه لأربع سنوات في أبريل/نيسان الماضي. وعمل الشيخ سلمان -وهو عضو أيضا في اللجنة التنفيذية للفيفا – قبل ذلك رئيسا للاتحاد البحريني منذ عام 2002.

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