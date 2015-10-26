الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة يترشح لرئاسة الفيفا

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

تقدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وذلك بمقر الاتحاد بمدينة زيوريخ السويسرية.

وأعلن الشيخ سلمان في بيان له اليوم "التزاما بمسئولية مواصلة خدمة لعبة كرة القدم بكل عزم ومهنية واستشعارا بدقة المرحلة التي يمر بها الاتحاد الدولي ورغبة في إعادة المنظمة العالمية لمسارها الصحيح واستجابة لدعوات العديد من أعضاء المنظومة الكروية فقد قررت الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي في الانتخابات المقبلة."

وشغل الشيخ سلمان منصب نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم عام 1998 ثم تولى منصب الرئيس عام 2002، وعمل أيضاً في لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ولجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

و بحلول عام 2008 ترأس الشيخ سلمان لجنة الانضباط في كأس العالم للأندية في اليابان والعديد من البطولات الدولية بما في ذلك كأس العالم للسيدات 2003 وكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2005 ودورة الألعاب الأولمبية 2004 و2008.

ويعمل حاليا كعضو في اللجنة المنظمة لكأس العالم 2014 في البرازيل واللجنتين المالية الاستراتيجية في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبإعلان الشيخ سلمان ترشحه يكون المرشح العربي الثاني في السباق بعد الأمير الأردني علي بن الحسين الذي أعلن ترشحه رسميا لرئاسة الفيفا.

وكانت لجنة القيم في الفيفا قد أوقفت سب بلاتر رئيس الفيفا ونائبه بلاتيني عن العمل لمدة 90 يوما في ظل التحقيقات الجارية باتهامهما بفساد بالفيفا.