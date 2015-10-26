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الداخلية المصرية: قتلة مرشح "النور" بسيناء تكفيريون

26/10/2015

 

الداخلية المصرية: قتلة مرشح "النور" بسيناء تكفيريون

أفاد مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية، بأن الوزارة توصلت إلى معلومات حول المتهمين بمقتل المرشح للانتخابات البرلمانية الدكتور مصطفي عبد الرحمن أمين "حزب النور" في محافظة سيناء، وأكدت أن المتهمين من "العناصر التكفيرية". 

وأوضح بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة، أن "الهدف من وراء قتل عبد الرحمن هو تمرير رسالة للتأثير سلبًا على الانتخابات البرلمانية، خاصة في محافظة شمال سيناء، وأن قوات الشرطة تضاعف جهودها لتحديد أماكن الجناة وضبطهم" على حد نص البيان. 

يذكر أن الدكتور مصطفي عبد الرحمن أمين حزب النور والمرشح للانتخابات البرلمانية في دائرة شمال سيناء، لقي مصرعه منذ يومين، عقب قيام مجهولين بإطلاق الرصاص عليه وهو خارج من منزله في مدينة العريش، شمال سيناء.

 

 

 

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