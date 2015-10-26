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الحكومة المصرية تتحفظ على 25 شركة بدعوى ملكيتها للإخوان

26/10/2015

قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان في مصر التحفظ على شركة هورس للسياحة المملوكة لعماد السعيد يوسف الجلدة وجميع فروعها وتم إسناد إدارة الشركة إلى شركة مصر للسياحة.

وصرح المستشار ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان أن اللجنة، تحفظت على أموال 25 شركة مملوكة لأعضاء بجماعة الإخوان على حد وصفه.

 ورفضت اللجنة التظلم المقدم من مستشفى المواساة بطنطا بشأن طلب رفع التحفظ.

 كما تم رفض التظلمات المقدمة من المديرين التنفيذين لشركات النوران والتوحيد وجنرال والبنسو والمشرق العربي للصرافة بطلب رفع التحفظ عن حسابتهم البنكية.

 كما تم رفض التظلم المقدم من الشركة البريطانية للصرافة بالإسكندرية بشأن طلب رفع التحفظ.

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