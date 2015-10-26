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الجامعة العربية تدعو لاجتماع وزاري طارئ بشأن فلسطين

26/10/2015

الجامعة العربية

وجه مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه اليوم الاثنين، على مستوى المندوبين الدائمين، وجه الدعوة لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب الأسبوع الجاري للبحث في خطوات التحرك العربي المقبلة في مواجهة حدة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومتابعة القرارات الخاصة بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وتابع الاجتماع التحضيرات الجارية لعقد القمة الرابعة للدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية والمقرر عقدها بالرياض يومي 10 و11 نوفمبر المقبل.

وناقش المجلس بندًا حول الحوار الاستراتيجي المشترك بين المندوبين ونظرائهم في اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي والتي ستعقد اجتماعاته في بروكسل نهاية نوفمبر المقبل بالإضافة لمناقشة ترتيبات الدورة الثالثة للمنتدى العربي- الروسي والذي سيعقد في موسكو في ديسمبر المقبل.

 

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