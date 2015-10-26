الأسد يلتقي "بن علوي"، ومساع دبلوماسية لحل أزمة سوريا

الأسد يلتقي بن علوي في دمشق لبحث الأزمة السورية

ذكرت الوكالة السورية للأنباء، أن الرئيس بشار الأسد استقبل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في إطار مساع دبلوماسية للتوصل لحل سياسي للصراع السوري الذي دخل عامه الخامس.

وتركزت مباحثات الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية العماني، على الأوضاع في المنطقة والحرب على الإرهاب في سوريا والأفكار المطروحة إقليميا ودوليا لإيجاد حل سياسي للأزمة.

وعبر الأسد خلال استقباله بن علوي اليوم في دمشق، عن تقدير الشعب السوري لمواقف سلطنة عمان تجاه سوريا وترحيبه بالجهود الصادقة التي تبذلها لمساعدة السوريين في تحقيق تطلعاتهم بما يضع حدا لمعاناتهم من الإرهاب ويحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيها، مشددا على أن القضاء على الإرهاب سيسهم في نجاح أي مسار سياسي في سوريا.

من جهته أكد “بن علوي” حرص سلطنة عمان على وحدة سوريا واستقرارها، مشيرا إلى أن بلاده مستمرة في بذل كل مسعى ممكن للمساعدة في إيجاد حل ينهي الأزمة السورية.