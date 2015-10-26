أيتها الأم عندك مشكلة مع سندوتش المدرسة.. شاهدي الحل

تناول برنامج سـاعـة صـبـاح على شاشة الجزيرة مباشر كيفية إعداد "ساندويتش المدرسة المثالي" للطفل، وما العناصر الغذائية التي يجب أن تحرص الأم على وجودها في الوجبة التي تعدها للطفل؟

واستضاف البرنامج خبيرة التغذية، رهام بدروة، التي أكدت أنه يفضل أن يحتوي "الساندويتش المدرسي على الحبوب الكاملة لأنها غنية بالألياف، وكذلك فيتامين "ب"، والخضروات والبروتين.

ونصحت الأمهات بالابتعاد عن المأكولات ذات الدهون غير المشبعة مثل المقليات والهوت دوج والبرغر الجاهزين فجميعها مأكولات غير صحية، كما أن الأجبان المطبوخة قليلة الفائدة وغير صحية، إضافة إلى الابتعاد عن كثرة تناول السكريات النشويات بشكل عام.

ونصحت الخبيرة بالاعتماد على المأكولات ذات الدهون المشبعة وهي متوافرة في زيت الزيتون والمكسرات غير المحمصة وفي أسماك التونة والسالمون والكنعد.

وأكدت ضرورة التوازن في كميات الطعام المقدمة للطفل حتى نتجنب النفور أو زيادة الوزن، كما يجب الحرص على إفطار الطفل قبل خروجه للمدرسة.

ونصحت أيضا بالتنوع في طرق تقديم الساندويتش المدرسي وإشراك الطفل في إعداده، مؤكدة أنه كلما كان الطعام قريباً من الطبيعة كلما كان صحياً أكثر.

كما ينصح خـبـراء الـتـغـذيـة أن تشكـل الفواكـه والخضراوات أكثـر مـن 50% مـن الـوجـبـة الـمـدرسـيـة حـفـاظـاً عـلـى صحـة الطفـل.

وأكد أحد المتصلين بالبرنامج أن الإفطار الصباحي والوجبة المدرسية عائدة على التعود منذ الصغر وهي أهم وجبة يأكلها الطفل والطالب.

واستعرض البرنامج طرق عمل ساندويتشات صحية وجذابة للأطفال قدمها على الهواء مباشرة الشيف أكرم الحمد الذي أعد ساندويتشات التونة والخضار والجبن وكلها من مكونات سهلة وصحية وفي متناول الجميع.

كما استعرض البرنامج مقطع من قناة "أنا زهرة" على يوتيوب يوضح كيفية تحضير سلة الطعام المدرسية للطفل، ومقطع آخر من قناة "سوبر ماما" يبرز المشروبات المغذية التي تناسب إفطار الطفل أثناء اليوم الدراسي.

وأوضحت الدراسات أن أكـثـر مــن 90% مــن الأطـعـمــة قـابـلــة لـلـفـسـاد فــي الـوجـبـات الـمدرسيـة بسبـب حفظهـا فـي درجات حرارة غيـر آمنـة، كما أن الأطـفـال الـذيــن يـتـنـاولـون وجـبـات إفـطـار وغـداء صـحـيـة هـم الأشـد انـتـبـاهـاً طوال اليوم الدراسـي.