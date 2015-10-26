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أمريكي يبيع كيس هواء بـ 20 ألف دولار !

26/10/2015
عينة الهواء كما هي على موقع إيباي

بيع الهواء في أكياس لم يعد حصرا على المصريين حين يتحدثون عن من يتصف بخفة اليد ،فقد حاول أحد سكان مدينة بروكلين بالولايات المتحدة بيع عينة مكيّسة من هواء البلدة على موقع إيباي "ebay" الشهير للمزادات،لترتفع قيمة "المنتج"،خلال 3 أيام، من بضعة دولارات،إلى أكثر من 20 ألف دولار.

بدأ المزاد  بقيمة 39.99 دولارا على عينة الهواء و سرعان ما بدأت المزايدة بين جمهور الموقع على شراء "عينة الهواء" عبر موقع "إيباي" بل و تساءل البعض عن إمكانية استنشاق الهواء، أو إذا ما كانت هناك أعراض جانبية له، فيما تساءل آخرون عن توفر هواء تم جمعه من منطقة معينة في البلدة.

و الغريب أن البائع لم يخدع الجمهور بأي معلومة مضللة حول المنتج ، فقط عينة هواء من بروكلين !! ، و وصلت المزايدة إلى أكثر من 20 ألف دولار !! .

إلا أن شركة "إيباي" أوقفت عملية المزايدة، عبر إغلاق حساب بائع الهواء، دون ذكر الأسباب ، وناشد "بائع الهواء" صاحب أعلى مزايدة أن يدفع قيمة المزايدة عبر تحويلها بوسائل أخرى، متعهدا بإرسال المنتج له بعد وقف إيباي للمزايدة بحجة أنها لا تبيع شيئا افتراضيا أو معنويا .

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