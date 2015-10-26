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أردوغان: نستقبل اللاجئين في وقت يغلق الغرب حدوده أمامهم

26/10/2015

 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تستقبل اللاجئين من سوريا والعراق في وقت يغلق الغرب حدوده أمامهم.

 وأضاف أردوغان، في كلمة له على هامش اجتماع عمداء محافظات تركيا، أن الغرب لم يدعم تركيا بأي أموال لمواجهة أزمة اللاجئين.

 وقال إن تركيا لا تواجه مشكلة عرقية أو قومية وإنما تواجه "الإرهاب"، مطالبا الشعب التركي  بالذهاب إلى الانتخابات كرسالة " للإرهابيين"، مشيرا إلى أن الكثير من ضحايا هجمات "التنظيم الإرهابي" ممن وصفهم بـ "إخوتنا الاكراد".

 وأضاف الرئيس التركي أنه دعا الجميع للتعاون لمكافحة الإرهاب، لـكـن أطـرافـا معينة تـتـهـم الدولـة بممارسـة "الإرهاب" على حد وصفه .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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