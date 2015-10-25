مصر .. #‏ لقوا_إيه_مع_حسن_مالك .. تعليقات ساخرة

رجل الأعمال المصري حسن مالك

موجة سخرية اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي عقب اتهام وزارة الداخلية المصرية رجل الأعمال حسن مالك بالوقوف وراء عدم استقرار سعر صرف الدولار، والعمل على تصعيد حالة عدم الاستقرار الاقتصادي لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.

واتهمت وسائل الإعلام المصرية مالك بالإضرار بالاقتصاد القومي، وذكرت أن قوات الأمن عثرت داخل منزله وسيارته على نصف مليار دولار؛ إلا أن تحقيقات النيابة أثبتت أن الداخلية عثرت فقط على 137 ألف جنيه و15 ألف دولار فقط داخل منزله ومقر شركته.

وقررت النيابة العامة حبس حسن مالك 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تنفيذ مخطط لجماعة الإخوان المسلمين يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

وعلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ساخرون من رواية وزارة الداخلية وما عثرت عليه داخل منزله، على هاشتاج #‏لقوا_ايه_مع_حسن_مالك و #حسن_مالك.

وكتب أمين عزت: عاجل.. العثور على جادون كوكاكولا فى بيت حسن مالك

وكتب مصطفى طلعت: "سميجل" لقى الخاتم بتاعه المسروق مع حسن مالك" في إشارة إلى فيلم مملكة الخواتم.

وكتب سمير الوسيمي: " لقوا حمادة بالجنزبيل .. بنفسه وبذات نفسه ولنفسه .. وكمان لقوا خطة تنويم الصعيدي وابن عمه البو رسعيدي لتغييبهم انتخابيا".

وكتب أحمد عامر: # ‏لقوا_إيه_مع_حسن_مالك ?.. هل وجدوا مفاتيح قناة السويس .. هل وجدوا رز الخليج .. هل وجدوا زعفران إيران .. هل وجدوا جثامين شهداء رابعة الذين قتلهم السيسي".

وكتب عمر حمدي: "عند القبض على #حسن_مالك فتحوا التبلوه بتاع العربية وجدوا فلوس من بنك الحظ كان يخطط لتحويلها للخارج عن طريق علاء الدين والمصباح السحري".

وكتب أكرم حبيب: " بيقولك لقوا قائد الأسطول السادس الأمريكى".



وكتب عبد القادر البشبيشي: # ‏لقوا_إيه_مع_حسن_مالك ?.. .. حقل غاز طبيعي".

وكتب عبد الله الشريف: # ‏لقوا_إيه_مع_حسن_مالك ?.. لقوه خاطف العيال اللى كانت بتضرب السيسى وهو صغير، لقوا المليون فدان مطبقهم ومخبيهم جوة مراتب السرير، لقوا السلم اللي مرسي كان واخده معاه فوق، لقوا الناخبين مخبيهم تحت بلاط الشقة".

وكتب حساب سنبني مصري: " # ‏لقوا_إيه_مع_حسن_مالك ?.. .. عقود بيع الأهرامات وقناة السويس ومعابد أبو سنبل لقطر وعقد بيع حلايب وشلاتين للسودان و"منخير أبو الهول ومفتاح الكرة الأرضية وكلمة سر مغارة علي بابا، بالإضافة إلى سلاح الإخلاص وحب الوطن ، كمان لقوا الناخبين اللى منزلوش الانتخابات محبوسين عنده تحت بير السلم".

ويعد حسن مالك من أبزر رجال الأعمال الإخوان وتجمعه علاقات وثيقة برجال الأعمال بمصر وخارجها، واستمر طيلة عامين منذ الإطاحة بـ"مرسي" في يوليو/ تموز 2013 بمنأى عن الملاحقة الأمنية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم توقيف مالك أمنيًا، فقد تم القبض عليه عام 1992 في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سلسبيل" مع القيادي بالجماعة "خيرت الشاطر"، كما تمت إحالته عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، وفي أبريل/ نيسان 2008 صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات، وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته.