مخرج حائز على "أوسكار" يقود احتجاجات ضد شرطة نيويورك

كوينتين تارانتينو خلال مشاركته في الاحتجاجات السبت في نيويوك

انضم المخرج الأمريكي كوينتين تارانتينو الحائز على جائزة أوسكار إلى مئات الأشخاص مساء السبت في مسيرة بشوارع مدينة نيويورك للاحتجاج على وحشية الشرطة.

وندد تارانتينو، مخرج أفلام بالب فيكشن، وريسرفوار دوجز، وجانجو بلا قيود، بممارسات الشرطة مشيرا إلى أن المشاركين في المسيرة يريدون تحقيق العدالة لأولئك الذين قتلوا على يد الشرطة.

وقال "عندما أرى عمليات قتل، أنا لا أقف موقف المتفرج . . يجب أن أصف القتل بالجريمة، ويجب أن أصف القتلة بالقتلة". وجاء كلام تارانتينو فيما كان يحمل صورة جاستن سميث، المواطن بولاية أوكلاهوما والذي قتل أثناء احتجازه لدى الشرطة في عام 1999 بعد أن بصق على رجال الشرطة.

وأضاف تارانتينو لصحيفة نيويورك بوست " أنا أتذكر كيف تعاملت معي الشرطة عندما كنت فقيرا، وأنا أعرف كيف تعاملوا معي خلال العشرين عاما الماضية، لم يكن التعامل بنفس الطريقة".

وتخضع ممارسات الشرطة في الولايات المتحدة للتدقيق عقب عدة حوادث أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص معظمهم من السود العزل. وتظاهر أشخاص في فيرجسون وميسوري وبالتيمور وميريلاند وقاموا بأعمال شغب احتجاجا على تلك الممارسات.