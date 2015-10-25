البث الحي
منوعات

مخرج حائز على "أوسكار" يقود احتجاجات ضد شرطة نيويورك

25/10/2015
 كوينتين تارانتينو خلال مشاركته في الاحتجاجات السبت في نيويوك

انضم المخرج الأمريكي  كوينتين تارانتينو الحائز على جائزة أوسكار  إلى مئات الأشخاص مساء  السبت في مسيرة بشوارع مدينة نيويورك للاحتجاج على وحشية الشرطة. 

وندد تارانتينو، مخرج أفلام بالب فيكشن، وريسرفوار دوجز، وجانجو بلا  قيود، بممارسات الشرطة مشيرا إلى أن المشاركين في المسيرة يريدون  تحقيق العدالة لأولئك الذين قتلوا على يد الشرطة. 

وقال "عندما أرى عمليات قتل، أنا لا أقف موقف المتفرج  . .  يجب أن أصف  القتل بالجريمة، ويجب أن أصف القتلة بالقتلة". وجاء كلام تارانتينو  فيما كان يحمل صورة جاستن  سميث، المواطن بولاية أوكلاهوما والذي قتل أثناء احتجازه لدى الشرطة في  عام 1999 بعد أن بصق على رجال الشرطة. 

وأضاف تارانتينو لصحيفة نيويورك بوست " أنا أتذكر كيف تعاملت معي الشرطة عندما كنت فقيرا، وأنا أعرف كيف تعاملوا معي خلال العشرين عاما الماضية، لم يكن التعامل بنفس الطريقة".  

وتخضع ممارسات الشرطة في الولايات المتحدة للتدقيق عقب عدة حوادث أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص معظمهم من السود العزل. وتظاهر أشخاص في فيرجسون  وميسوري وبالتيمور وميريلاند وقاموا بأعمال شغب احتجاجا على تلك  الممارسات.  

المزيد من منوعات

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)